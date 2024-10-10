Кожен день працюю, щоб бути готовим: Степаненко – про можливість зіграти з Грузією

Опорний півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко оцінив свою готовність до поєдинків Ліги націй – проти Грузії та Чехії.

Про це гравець розповів на пресконференції.

"Чи зіграю завтра? У мене були травми раніше – я з ними приїжджав у збірну, тренувався та намагався допомогти команді. І в 35 років моє ставлення до національної команди не змінилось. Це повинний розуміти кожен, що всі гравці збірної України, які перебувають тут, вони максимально віддаються цій команді. Якщо є можливість зіграти, то ти кожен день працюєш, аби бути готовим. Так готується кожен гравець збірної України, кожен відчуває відповідальність перед своєю країною і кожен футболіст віддасть все на полі, щоб уболівальники були задоволені нашою командою. Тому хочу сказати, щоб не було розмов, що гравці збірної України не хочуть грати, не віддаються – це неправда", – розповів Степаненко.

Нагадаємо, півзахисник приїхав у табір національної команди з пошкодженням медіальної колатеральної звʼязки колінного суглоба, яку він отримав у матчі 2 туру Ліги чемпіонів-2024/25 проти Аталанти (0:3).

Загалом у Сергія Реброва суттєві кадрові втрати. Зокрема інший опорник "синьо-жовтих" Володимир Бражко також пропустить матчі через травму. Загалом ще 7 футболістів не зможуть допомогти команді. Чемпіон підготував список втрат України та розповів, кого Ребров викликав на заміну травмованим гравцям.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Україна проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашня гра). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку у групі, лідером є Грузія.