Колишній гравець молодіжних збірних Англії та Норвегії завершив кар'єру в 21 рік через хворобу

Футболіст Дербі Мортен Спенсер оголосив про завершення кар'єри через серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Важко про це говорити. Я йду з професійного футболу через серцеву проблему, з якою я не можу продовжувати.

Футбол у моїй ДНК, і я продовжуватиму підтримувати всіх, хто допомагав мені на цьому шляху.

Хочу подякувати всім, хто був зі мною в цей важкий період, і всім, хто допомагав мені протягом моєї кар'єри", – написав він в Instagram.