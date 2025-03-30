Колишній гравець молодіжних збірних Англії та Норвегії завершив кар'єру в 21 рік через хворобу
Футболіст Дербі Мортен Спенсер оголосив про завершення кар'єри через серйозні проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомляє Daily Mail.
"Важко про це говорити. Я йду з професійного футболу через серцеву проблему, з якою я не можу продовжувати.
Футбол у моїй ДНК, і я продовжуватиму підтримувати всіх, хто допомагав мені на цьому шляху.
Хочу подякувати всім, хто був зі мною в цей важкий період, і всім, хто допомагав мені протягом моєї кар'єри", – написав він в Instagram.
Мортен зіграв два матчі за збірну Англії U-15. Потім вирішив виступати за Норвегію, та зіграв кілька матчів за збірні U-17 та U-18 цієї країни.
На клубному рівні грав за молодіжні команди Сандерленда, Лідса та Дербі.
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