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Колишній гравець молодіжних збірних Англії та Норвегії завершив кар'єру в 21 рік через хворобу

Руслан Травкін — 30 березня 2025, 19:19
Колишній гравець молодіжних збірних Англії та Норвегії завершив кар'єру в 21 рік через хворобу
Мортен Спенсер (ліворуч)
Instagram

Футболіст Дербі Мортен Спенсер оголосив про завершення кар'єри через серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Важко про це говорити. Я йду з професійного футболу через серцеву проблему, з якою я не можу продовжувати.

Футбол у моїй ДНК, і я продовжуватиму підтримувати всіх, хто допомагав мені на цьому шляху.

Хочу подякувати всім, хто був зі мною в цей важкий період, і всім, хто допомагав мені протягом моєї кар'єри", – написав він в Instagram.

Мортен зіграв два матчі за збірну Англії U-15. Потім вирішив виступати за Норвегію, та зіграв кілька матчів за збірні U-17 та U-18 цієї країни.

На клубному рівні грав за молодіжні команди Сандерленда, Лідса та Дербі. 

Нагадаємо, організатори Олімпійських ігор 2028 назвали стадіон, який прийме матчі футбольного турніру. 

Завершення кар'єри Лідс Сандерленд Хвороба

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