Почеттіно — про серію перемог Челсі: Щоб щось побудувати потрібен час
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає закономірним покращення результатів команди.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Ми говорили про терпіння, і коли вам потрібно щось побудувати, то вам потрібен час. Але це завжди виглядає як відмовка у великому клубі. Ми продовжували працювати і були налаштовані на те, щоб закінчити сезон добре для клубу", — сказав наставник.
Зазначимо, що Челсі вперше з жовтня 2022 року виграв 4 поспіль матча в Англійській Прем'єр-лізі. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці.
Нагадаємо, у перенесеному матчі 34 туру АПЛ проти Брайтона, попри травму Михайла Мудрика, Челсі святкував перемогу, яка і дозволила закріпитися в єврокубковій зоні.