Почеттіно — про серію перемог Челсі: Щоб щось побудувати потрібен час

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає закономірним покращення результатів команди.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Ми говорили про терпіння, і коли вам потрібно щось побудувати, то вам потрібен час. Але це завжди виглядає як відмовка у великому клубі. Ми продовжували працювати і були налаштовані на те, щоб закінчити сезон добре для клубу", — сказав наставник.

🔵 Pochettino: "We talked about patience and when you need to build something, you need time, but it always looks like an excuse at a big club".



"We kept working and being positive to finish in a good way for the club". pic.twitter.com/WHzhPSY3wl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024

Зазначимо, що Челсі вперше з жовтня 2022 року виграв 4 поспіль матча в Англійській Прем'єр-лізі. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, у перенесеному матчі 34 туру АПЛ проти Брайтона, попри травму Михайла Мудрика, Челсі святкував перемогу, яка і дозволила закріпитися в єврокубковій зоні.