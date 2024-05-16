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Почеттіно — про серію перемог Челсі: Щоб щось побудувати потрібен час

Микола Дендак — 16 травня, 10:14
Почеттіно — про серію перемог Челсі: Щоб щось побудувати потрібен час

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає закономірним покращення результатів команди.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Ми говорили про терпіння, і коли вам потрібно щось побудувати, то вам потрібен час. Але це завжди виглядає як відмовка у великому клубі. Ми продовжували працювати і були налаштовані на те, щоб закінчити сезон добре для клубу", — сказав наставник.

Зазначимо, що Челсі вперше з жовтня 2022 року виграв 4 поспіль матча в Англійській Прем'єр-лізі. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, у перенесеному матчі 34 туру АПЛ проти Брайтона, попри травму Михайла Мудрика, Челсі святкував перемогу, яка і дозволила закріпитися в єврокубковій зоні.

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