Кривдник Реала може не зіграти проти України у плейоф відбору на ЧС-2026

Вінгер збірної Швеції та іспанської Сельти Віллот Сведберг може пропустити півфінальний матч відбору на ЧС-2026 проти України.

Про це повідомляє Sportbladet.

За даними джерела, 22-річний футболіст пропустив передматчеве тренування команди через хворобу. Тренер збірної Швеції повідомив, що участь Сведберга в матчі з Україною під питанням.

Зазначимо, що Сведберг зіграв дебютний матч за національну команду Швеції влітку 2024 року. Поєдинок проти Сербії (0:3) наразі єдиний в послужному списку молодого футболіста.

Віллот доволі успішно виступає в нинішньому сезоні за Сельту. На рахунку вінгера 7 голів та 4 асисти у 31 матчі.

Саме дубль Сведберга приніс Сельті сенсаційну перемогу над мадридським Реалом (2:0) у грудні 2025 року.

Нагадаємо, що матч Україна – Швеція відбудеться у четвер, 26 березня. Гра у Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом.