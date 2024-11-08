Справжній зашквар: гравець збірної України дав інтерв'ю пресслужбі свого клубу російською мовою
Олександр Сваток
Гравець збірної України Олександр Сваток дав інтерв'ю для клубної пресслужби футбольного клубу Остін російською мовою.
Як інформує журналіст Ендрю Тодос, футболіст зробив це, оскільки так його попросила перекладачка з України, яка вже давно мешкає в США. Вона це аргументувала тим, що так їй буде простіше.
Зазначимо, що кілька днів тому, перебуваючи у розташуванні збірної України, Сваток дав коментар для пресслужби УАФ українською мовою.
Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну Сваток застав у якості гравця Дніпра-1. До Остіна він приєднався влітку. Клуб МЛС заплатив за нього 1,2 млн євро.
30-річний Сваток у березні 2023 року дебютував за збірну України. Наразі він провів 8 матчів за "синьо-жовтих".