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Справжній зашквар: гравець збірної України дав інтерв'ю пресслужбі свого клубу російською мовою

Руслан Травкін — 8 листопада 2024, 11:53
Справжній зашквар: гравець збірної України дав інтерв'ю пресслужбі свого клубу російською мовою
Олександр Сваток
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Гравець збірної України Олександр Сваток дав інтерв'ю для клубної пресслужби футбольного клубу Остін російською мовою.

Як інформує журналіст Ендрю Тодос, футболіст зробив це, оскільки так його попросила перекладачка з України, яка вже давно мешкає в США. Вона це аргументувала тим, що так їй буде простіше.

Зазначимо, що кілька днів тому, перебуваючи у розташуванні збірної України, Сваток дав коментар для пресслужби УАФ українською мовою.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну Сваток застав у якості гравця Дніпра-1. До Остіна він приєднався влітку. Клуб МЛС заплатив за нього 1,2 млн євро.

30-річний Сваток у березні 2023 року дебютував за збірну України. Наразі він провів 8 матчів за "синьо-жовтих".

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