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Зоря припинила співпрацю з вихованцем Динамо

Олексій Мурзак — 2 червня 2025, 14:16
Зоря припинила співпрацю з вихованцем Динамо
Олексій Хахльов
ФК Зоря

Луганська Зоря за взаємною згодою сторін припинила співпрацю з півзахисником Олексієм Хахльовим.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Хахльов грав за луганський клуб із зими 2023 року, за цей час провів 25 поєдинків.

Олексій є вихованцем київського Динамо. Крім Зорі хавбек також виступав в УПЛ за Карпати і Минай, а також два сезони провів в Іспанії, де грав за дубль Алавеса і Сан-Ігнасіо.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 Зоря фінішувала на сьомому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 40 очок.

Раніше повідомлялося, що керівництво команди після завершення сезону, імовірно, звільнить головного тренера Младуна Бартуловича.

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