Збірна Румунії не змогла переграти Болгарію в товариському матчі
Збірна Румунії, яка є суперником національної команди України на Євро-2024, зіграла перший товариський матч в межах підготовки до континентальної першості.
У Бухаресті "трикольорові" розписали мирову з Болгарією. Поєдинок завершився з рахунком — 0:0.
Збірна Румунії володіла ініціативою з перших хвилин матчу, проте не змогла використати свої шанси. Зокрема на старті другої половини гри Денніс Ман не зумів реалізувати пенальті.
Товариський матч
4 червня
Румунія — Болгарія 0:0
Наступний контрольний матч Румунія зіграє 7 червня проти Ліхтенштейну.
Огляд
Румунія стане першим суперником збірної України на Євро-2024. Також у групі Е з "синьо-жовтими" зіграє Бельгія та Словаччина.
Напередодні українці зіграли внічию товариський матч із Німеччиною.