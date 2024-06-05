Збірна Румунії не змогла переграти Болгарію в товариському матчі

Збірна Румунії, яка є суперником національної команди України на Євро-2024, зіграла перший товариський матч в межах підготовки до континентальної першості.

У Бухаресті "трикольорові" розписали мирову з Болгарією. Поєдинок завершився з рахунком — 0:0.

Збірна Румунії володіла ініціативою з перших хвилин матчу, проте не змогла використати свої шанси. Зокрема на старті другої половини гри Денніс Ман не зумів реалізувати пенальті.

Товариський матч

4 червня

Румунія — Болгарія 0:0

Наступний контрольний матч Румунія зіграє 7 червня проти Ліхтенштейну.

Огляд

Румунія стане першим суперником збірної України на Євро-2024. Також у групі Е з "синьо-жовтими" зіграє Бельгія та Словаччина.

Напередодні українці зіграли внічию товариський матч із Німеччиною.