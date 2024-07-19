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Жіноча збірна України дізналась суперника у плейоф відбору до Євро-2025

Владислав Уткін — 19 липня, 14:40
Жіноча збірна України дізналась суперника у плейоф відбору до Євро-2025

У швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування плейоф відбору до жіночого Євро-2024 з футболу.

Збірна України отримала суперника у першому раунді — Туреччина. Матчі відбудуться у період з 23 до 29 жовтня. Перший поєдинок українки проведуть на виїзді, другий стане номінально домашнім.

Плейоф складається із двох раундів. У разі перемоги "синьо-жовті" зіграють проти переможниці пари Греція/Бельгія.

Результати жеребкування другого раунду плейоф відбору Євро-2025

  • Азербайджан/Португалія — Білорусь/Чехія
  • Угорщина/Шотландія — Чорногорія/Фінляндія
  • Туреччина/Україна — Греція/Бельгія
  • Словаччина/Вельс — Грузія/Ірландія
  • Румунія/Польща — Словенія/Австрія
  • Хорватія/Північна Ірландія — Албанія/Норвегія
  • Боснія і Герцеговина/Сербія — Люксембург/Швеція

Нагадаємо, що Україна завершила груповий раунд відбору на другому місці, випередивши в останньому турі Хорватію.

Фінальна частина Євро-2025 відбудеться влітку наступного року у Швейцарії.

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