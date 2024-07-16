Жіноча збірна України здолала Хорватію та вийшла в плейоф Євро-2025

Жіноча збірна України обіграла Хорватію в матчі 6 туру відбору на Євро-2025 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Українки відкрили рахунок на 31-й хвилині, коли захисниця Катерина Корсун головою замкнула передачу з флангу Вероніки Андрухів. Вже за декілька хвилин подвоїла перевагу "синьо-жовтих" Роксолан Кравчук, яка після пасу Яни Калініни увірвалася у штрафну суперниць та розібралася з голкіпером збірної Хорватії.

Чемпіонат Європи-2025

Кваліфікація, 6 тур

16 липня

Україна — Хорватія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 31 Корсун, 2:0 - 35 Кравчук

Україна: Келюшик, Корсун, Апанащенко (к) (Котик, 90+2), Шматко, Басанська, Петрик (Молодюк, 75), Хімич, Андрухів, Овдійчук (Глущенко, 74), Калініна (Семків, 68), Кравчук (Козлова, 46).

Хорватія: Бачич (к), Єленчич, Врачевич, Невркла, Дулчич (Орчич, 62), Крзнарич, Сліпчевич (Люштіна, 46), Мікуліца (Лойна, 46), Лубіна, Маркович, Пезель (Чаневац, 46).

Попереджені: Кравчук (33), Глущенко (87) — Крзнарич (43), Дулчич (54).

Нагадаємо, що у 2 турі українки поступились Хорватії з рахунком 0:1. Також в активі національної команди дві нічиї з Вельсом та дві перемоги над Косово.

За підсумком відбору збірна України посіла друге місце в групі В та вийшла у плейоф. Перше місце у квартеті зайняли футболістки Вельсу, Хорватія стала третьою, а Косово залишилось на останній сходинці.