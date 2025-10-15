Колишній тренер Манчестер Юнайтед може очолити Рейнджерс

Колишній тренер Бешикташа та Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер може очолити шотландський Рейнджерс.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією італійського журналіста, повернутися на посаду наставника "джерс" відмовився Стівен Джеррард, який наразі знаходиться без роботи.

Рейнджерс був першим клубом у тренерській кар’єрі Джеррарда. Окрім цього, тренер працював із Астон Віллою та Аль-Іттіфаком. Клуб із Саудівської Аравії він покинув у січні поточного року.

Напередодні шотландський клуб звільнив із посади головного тренера Расселла Мартіна та тепер шукає йому заміну.

Оле Гуннар Сульшер наразі також знаходиться без клубу після того, як керівництво Бешикташа відправило його у відставку через виліт з Ліги конференцій.