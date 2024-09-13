Суд у справі про смерть Марадони знову перенесли

Судовий процес проти восьми лікарів, яких прокуратура вважає причетними до смерті легендарного футболіста Дієго Марадони, перенесено на березень 2025 року.

Про це повідомляє ESPN Global.

Джерело інформує, що про перенесення судового розгляду попросили троє із восьми підозрюваних. Інші учасники справи не заперечили про таке прохання, тому було вирішено, що засідання відбудеться аж 11 березня наступного року.

Раніше аргентинська прокуратура заявила, що вісім медичних працівників, які відповідали за здоров'я Марадони, виявили недбалість, залишивши його без допомоги, коли ексфутболіст перебував у критичному стані . Обвинувачені, серед яких п'ять лікарів та три медсестри, можуть отримати від 8 до 25 років в'язниці.

Спочатку судовий розгляд мав розпочатися 4 травня, після чого було відкладено до 1 жовтня.

Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Його син звинувачує у смерті батька саме лікарський склад.