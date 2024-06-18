Судаков: Збірна України має два фінали
Футболіст Шахтаря та збірної України Георгій Судакова вибачився перед уболівальникам після поразки від Румунії (3:0) в першому турі Євро-2024.
Про це Георгій розповів в Instagram.
"Хочу вибачитись перед вболівальниками за такий результат і таку гру.
Але треба підняти голову, ми маємо 2 фінали.. Все залежить тільки від нас!", — написав Судаков.
Команда Сергія Реброва спробує реабілітуватися вже цієї п’ятниці, 21 червня, у матчі проти Словаччини, яка напередодні сенсаційно здолала Бельгію.