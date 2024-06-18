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Судаков: Збірна України має два фінали

Олександр Булава — 18 червня, 20:12
Судаков: Збірна України має два фінали

Футболіст Шахтаря та збірної України Георгій Судакова вибачився перед уболівальникам після поразки від Румунії (3:0) в першому турі Євро-2024.

Про це Георгій розповів в Instagram.

"Хочу вибачитись перед вболівальниками за такий результат і таку гру.

Але треба підняти голову, ми маємо 2 фінали.. Все залежить тільки від нас!", — написав Судаков.

Команда Сергія Реброва спробує реабілітуватися вже цієї п’ятниці, 21 червня, у матчі проти Словаччини, яка напередодні сенсаційно здолала Бельгію.

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Судаков

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