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Історія не знає слова "якби": Судаков коротко прокоментував поразку від збірної Бельгії

Олексій Мурзак — 24 березня 2025, 20:53
Історія не знає слова якби: Судаков коротко прокоментував поразку від збірної Бельгії
Георгій Судаков
УАФ

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков прокоментував поразку "синьо-жовтих" від національної команди Бельгії у матчі-відповіді плейоф Ліги націй, зазначивши, що історія не знає слова "якби".

Короткий допис він залишив на своїй сторінці в Instagram.

"Історія не знає слова "якби". Команда! Починаємо новий шлях", – написав Судаков.

Нагадаємо, "синьо-жовті" підходили до цього поєдинку, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.

Зазначимо, що українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.

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Збірна України з футболу

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