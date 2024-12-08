ЗМІ назвали два клуби АПЛ, які зацікавлені у трансфері Судакова

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив у сферу інтересів англійських Ліверпуля та Тоттенгема.

Про це пише The Mirror.

Напередодні власник агенції ProStar Вадим Шаблій розповів, що за зіркою "гірників" активно стежать клуби Англійської Прем'єр-ліги, і невдовзі ми зможемо побачити гравця у топовому чемпіонаті.

Також повідомлялося, що Судаков потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетико. Раніше сам гравець заявляв, що у майбутньому хоче продовжити кар'єру в Іспанії чи Англії.