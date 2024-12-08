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ЗМІ назвали два клуби АПЛ, які зацікавлені у трансфері Судакова

Олексій Мурзак — 8 грудня 2024, 15:48
ЗМІ назвали два клуби АПЛ, які зацікавлені у трансфері Судакова
Георгій Судаков
Getty Images

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив у сферу інтересів англійських Ліверпуля та Тоттенгема.

Про це пише The Mirror.

Напередодні власник агенції ProStar Вадим Шаблій розповів, що за зіркою "гірників" активно стежать клуби Англійської Прем'єр-ліги, і невдовзі ми зможемо побачити гравця у топовому чемпіонаті.

Також повідомлялося, що Судаков потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетико. Раніше сам гравець заявляв, що у майбутньому хоче продовжити кар'єру в Іспанії чи Англії.

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