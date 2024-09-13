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Суд у Бразилії відхилив апеляцію ексгравця Реала та Мілана у справі про згвалтування

Руслан Травкін — 13 вересня, 23:58
Суд у Бразилії відхилив апеляцію ексгравця Реала та Мілана у справі про згвалтування
Робіньо та Неймар
Колишній футболіст збірної Бразилії Робіньо залишиться за ґратами, оскільки суд відхилив його апеляцію.
Про це повідомляє видання A Bola.

Екснападник Реала, Мілана та Манчестер Сіті був засуджений ще у 2017 році на 9-річний термін за зґвалтування 22-річної жінки під час відпочинку в Мілані. Сталося це у 2013 році.

Футболіст категорично заперечував свою вину і протягом кількох років намагався оскаржити вирок. Однак усі його апеляції були відхилені.

Робіньо провів за збірну Бразилії 100 матчів, у яких забив 28 голів.

Зазначимо, що судове слухання щодо смерті Дієго Марадони перенесли на 2025 рік.

арешт Робіньо

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