Суд у Бразилії відхилив апеляцію ексгравця Реала та Мілана у справі про згвалтування

Колишній футболіст збірної Бразилії Робіньо залишиться за ґратами, оскільки суд відхилив його апеляцію.

Екснападник Реала, Мілана та Манчестер Сіті був засуджений ще у 2017 році на 9-річний термін за зґвалтування 22-річної жінки під час відпочинку в Мілані. Сталося це у 2013 році.

Футболіст категорично заперечував свою вину і протягом кількох років намагався оскаржити вирок. Однак усі його апеляції були відхилені.

Робіньо провів за збірну Бразилії 100 матчів, у яких забив 28 голів.

Зазначимо, що судове слухання щодо смерті Дієго Марадони перенесли на 2025 рік.