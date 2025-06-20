Хавбек Реал Сосьєдада прибув до Лондона задля завершення трансферу в Арсенал

Півзахисник Реал Сосьєдада Мартін Субіменді прибув до Лондона, де має завершити свій трансфер в Арсенал.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

Трансфер було погоджено ще взику, а сьогодні очікується завершення формальностей, після чого про перехід буде оголошено обома клубами.

🚨 Martin Zubimendi in London to meet Arsenal officials & complete formalities of transfer to Emirates Stadium. 26yo Spain international midfielder joins from Real Sociedad in deal long since regarded at #AFC as done + signed. W/ @gunnerblog @TheAthleticFC https://t.co/rJbv5Rtxma — David Ornstein (@David_Ornstein) June 20, 2025

Зазначимо, що сьогодні на "Емірейтс" очікується "день відкритих дверей", на який запрошено і журналістів. Один з місцевих кореспондентів Джон Вільямсом припустив, що це може бути пов'язано саме з презентацією Субіменді.

У сезоні 2024/25 хавбек провів за іспанський клуб 48 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Субіменді є вихованцем Реала Сосьєдад.

Раніше повідомлялося, що ганський опорний півзахисник Томас Парті та лондонський Арсенал досі не домовилися про продовження співпраці.