Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Хавбек Реал Сосьєдада прибув до Лондона задля завершення трансферу в Арсенал

Володимир Максименко — 20 червня 2025, 11:47
Хавбек Реал Сосьєдада прибув до Лондона задля завершення трансферу в Арсенал
Getty Images

Півзахисник Реал Сосьєдада Мартін Субіменді прибув до Лондона, де має завершити свій трансфер в Арсенал.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

Трансфер було погоджено ще взику, а сьогодні очікується завершення формальностей, після чого про перехід буде оголошено обома клубами.

Зазначимо, що сьогодні на "Емірейтс" очікується "день відкритих дверей", на який запрошено і журналістів. Один з місцевих кореспондентів Джон Вільямсом припустив, що це може бути пов'язано саме з презентацією Субіменді.

У сезоні 2024/25 хавбек провів за іспанський клуб 48 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Субіменді є вихованцем Реала Сосьєдад.

Раніше повідомлялося, що ганський опорний півзахисник Томас Парті та лондонський Арсенал досі не домовилися про продовження співпраці.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Реал Сосьєдад Футбольні трансфери Мартін Субіменді

Мартін Субіменді

Реал Сосьєдад погодився продати свого вихованця в Арсенал за трохи більше ніж 60 млн євро
Арсенал завершує трансфер Субіменді за 51 млн фунтів
Арсенал домовився про перехід півзахисника збірної Іспанії
Алонсо визначився з пріоритетними трансферами у Реалі
Арсенал впевнений у підписання півзахисника Реал Сосьєдада

Останні новини