Хавбек Реал Сосьєдада прибув до Лондона задля завершення трансферу в Арсенал
Півзахисник Реал Сосьєдада Мартін Субіменді прибув до Лондона, де має завершити свій трансфер в Арсенал.
Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.
Трансфер було погоджено ще взику, а сьогодні очікується завершення формальностей, після чого про перехід буде оголошено обома клубами.
Зазначимо, що сьогодні на "Емірейтс" очікується "день відкритих дверей", на який запрошено і журналістів. Один з місцевих кореспондентів Джон Вільямсом припустив, що це може бути пов'язано саме з презентацією Субіменді.
У сезоні 2024/25 хавбек провів за іспанський клуб 48 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Субіменді є вихованцем Реала Сосьєдад.
Раніше повідомлялося, що ганський опорний півзахисник Томас Парті та лондонський Арсенал досі не домовилися про продовження співпраці.