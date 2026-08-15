Степанов відзначився першим голом за Утрехт у сезоні-2026/27

Український форвард Утрехта Артем Степанов відзначився першим голом у сезоні-2026/27, забивши у ворота АЗ у матчі 2 туру чемпіонату Нідерландів.

На 62-й хвилині Артем, який розпочав гру в стартовому складі, скоротив відставання у рахунку до 1:3.

Втім, пізніше команда українця пропустила і 4-й гол, програвши у підсумку поєдинок.

Нагадаємо, що 19-річний нападник приєднався до Утрехта наприкінці січня 2026-го року, де виступає на правах оренди. Минулого сезону Степанов забив 5 голів та віддав 1 асист у 15 матчах.

Напередодні повідомлялося, що Артем може втратити місце в стартовому складі через невдоволення нового тренера Утрехта.