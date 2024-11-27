17-річний Степанов коротко прокоментував свій дебют у Лізі чемпіонів

Український нападник Баєра Артем Степанов коротко прокоментував свій дебют у складі чемпіона Німеччини в матчі Ліги чемпіонів із Зальцбургом (5:0), вказавши на поступовість.

Публікацію він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Крок за кроком", – написав Артем.

17-річний нападник з’явився на полі на 73-й хвилині матчу проти Зальцбурга, помінявши Патріка Шика. На той момент команда Хабі Алонсо вже встановила остаточний рахунок – 5:0.

За 17 хвилин на полі Степанов віддав 2/2 точних передачі, одного разу вступив у боротьбу (невдало) та порушив правила.

Зазначимо, що для юного форварда це був не лише перший матч у найпрестижнішому євротурнірі, а й загалом дебют у професійному футболі. Окрім того, він став наймолодшим українським дебютантом в історії Ліги чемпіонів.