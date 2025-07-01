Одноклубник Степанова розповів, за яку збірну хоче грати форвард

18-річний український голкіпер Олександр Петренко, який має контракт із леверкузенським Баєром, розповів про те, за яку збірну хоче грати нападник Артем Степанов.

Інтерв’ю Петренка публікує Український футбол.

"Бачив, що там наче все вже врегулювалось, все нормально. Але я не знаю, що це було – чи просто вкид, чи щось ще. Я спілкувався з Артемом, він це все бачить, але сам цього не розуміє. Він до цього дуже лояльно ставиться, але не хоче на цю тему багато розмовляти. Артем казав мені тільки, що дуже хоче грати за збірну. Можливо, в нього й були якісь маленькі конфлікти з тренером, але я цього не бачив", – розповів Петренко.

Нагадаємо, що у ЗМІ фігурувала інформація про конфлікт Степанова з тренером збірної України U-20 Дмитром Михайленком. Інформацію про те, що нападник відмовлявся приїжджати у збірну підтверджував Унаї Мельгоса.

Раніше повідомлялося, що Артем Степанов став гравцем Нюрнберга на правах оренди.