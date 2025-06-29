Зараз я активно шукаю клуб, – 18-річний український воротар покине Баєр

18-річний голкіпер німецького Баєра U-19 Олександр Петренко почав активні пошуки нового клубу. Він вже пройшов перегляд в німецьких Айнтрахті та Вердері, проте від першого клубу відмовився сам, а у другий його не запросили.

Про це повідомляє Український футбол.

За словами футболіста, для нього важливіше потрапити в команду, де буде постійна ігрова практика, ніж бути частиною сильної команди, але не грати.

"Зараз я активно шукаю клуб. У Баєрі сказали, що відпускають багато гравців із U-19 – як основних, так і запасних. З воротарями вони, здається, зі всіма закінчують співпрацю. Вони хочуть набрати новий склад – це така політика клубу. Я вже був на перегляді в дублі Айнтрахту (Франкфурт), пробув там три дні, показав хороший рівень, вони мене хотіли взяти. Але команда вилетіла, на жаль, з Четвертої до П’ятої німецької ліги. Я поспілкувався з агентом – ми поки не бачимо перспективи там. Також я був на перегляді у бременському Вердері протягом тижня. Мене не взяли, але причина дивна – сказали, що я не підхожу атлетично чи фізично, хоча в цьому плані я був там найкращим. Мабуть, так сказали, аби хоча б щось сказати. Я не зрозумів цього, трохи засмутився, бо мені здавалося, що я показав хороший рівень. Зараз я спілкуюся ще з деякими клубами, але називати їх поки не можу", – сказав Петренко.

Нагадаємо, минулого сезону Петренко виступав на правах оренди за клуб третього дивізіону Німеччини Вікторія Кельн, де провів лише шість матчів з дванадцяти за U-19 за пів року.