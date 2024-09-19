Степаненко приєднався до Шовковського та ще трьох легенд УПЛ за кількістю єврокубкових матчів

Тарас Степаненко завдяки матчу проти Болоньї (0:0) у 1 турі Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

Для нього це був сотий матч за Шахтар в єврокубках. Він лише 5 гравець, який провів 100 та більше матчів за українські команди у континентальних турнірах.

Лідером є Олександр Шовковський – 143 (109 ЛЧ та ще 44 у Лізі Європи). На другому місці Дарійо Срна з показником у 137 поєдинків. Хорват за "гірників" відіграв 86 матчів у Лізі чемпіонів та ще 51 у Лізі Європи.

Трійку найкращих замикає Андрій Пятов, у якого 132 гри (87/44). На четвертому місці наразі йде Тайсон. Вінгер відіграв 105 зустрічей, тому, ймовірно, Степаненко зуміє обійти його.