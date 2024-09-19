Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Степаненко приєднався до Шовковського та ще трьох легенд УПЛ за кількістю єврокубкових матчів

Руслан Травкін — 19 вересня, 17:02
Степаненко приєднався до Шовковського та ще трьох легенд УПЛ за кількістю єврокубкових матчів
Тарас Степаненко
Шахтар Донецьк

Тарас Степаненко завдяки матчу проти Болоньї (0:0) у 1 турі Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

Для нього це був сотий матч за Шахтар в єврокубках. Він лише 5 гравець, який провів 100 та більше матчів за українські команди у континентальних турнірах.

Лідером є Олександр Шовковський – 143 (109 ЛЧ та ще 44 у Лізі Європи). На другому місці Дарійо Срна з показником у 137 поєдинків. Хорват за "гірників" відіграв 86 матчів у Лізі чемпіонів та ще 51 у Лізі Європи.

Читайте також :
Фото колонка Судакову варто вивчати наступний хіт Вакарчука. 4 висновки з матчу Болонья – Шахтар

Трійку найкращих замикає Андрій Пятов, у якого 132 гри (87/44). На четвертому місці наразі йде Тайсон. Вінгер відіграв 105 зустрічей, тому, ймовірно, Степаненко зуміє обійти його.

Ліга чемпіонів Тарас Степаненко Шахтар

Тарас Степаненко

Шахтар подарував квартиру сім’ї дівчинки, яка втратила обидві ноги, але пробігла 5-кілометровий марафон
Зі старту — на межі провалу: команда Реброва лажає в Лізі націй
Зачароване коло сорому. 6 висновків з матчу Чехія — Україна
Степаненко: Намагаємося грати простіше
Ребров не викликав би їх просто так: Шевчук став на захист ветеранів збірної України

Останні новини