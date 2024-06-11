Хлопці думали, що ми на якомусь святі: Степаненко пригадав провальне Євро-2016

Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко вважає, що відсутність концентрації та правильного налаштування стали причинами провалу на Євро-2016.

Про це він розповів у інтерв’ю YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

"Мені здається, тоді наша збірна не була готова до турніру. Ми вважали, що вийшовши на Євро, вже все зробили. Як на мене, хлопці відчували, що ми вже не якомусь святі. Не було максимальної концентрації, самовіддачі. Ми просто приїхали на Євро пограти у футбол.

Зараз я бачу, що ми хочемо здобувати результат. Я бачу це щодня. Коли немає тренувань — хлопці готуються, коли є тренування — хлопці готуються. Хлопці спілкуються, обговорюють інші команди, які футболісти... Як на мене, це більш професійний підхід", — сказав Степаненко.