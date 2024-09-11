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Степаненко: Намагаємося грати простіше

Ігор Чернявський — 11 вересня, 09:50
Степаненко: Намагаємося грати простіше
УАФ

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко запевнив, що національна команда намагається спростити гру, щоб досягти результату.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Думаю, десь у нас зараз є якась невпевненість, коли немає результату. Скажемо так, ми намагаємося десь грати простіше, щоб не отримувати голи, а виходить, що сьогодні нам забили з двох аутів.

Ми готувались, що там чехи будуть кидати аути, розбирали, і ми отримуємо два голи з аута. Так само готувалися на стандартах з албанцями і отримуємо гол.

Буває таке у футболі, як і в житті у людей, коли ти щось робиш, але не все виходить, і ти починаєш шукати в собі, в команді, намагаєшся грати простіше, більш сконцентровано, намагаєшся десь компенсувати футбольну красу якоюсь прагматичністю.

Але виходить так, що все одно пропускаєш такі необов'язкові голи, і це призводить до того, що немає результату. Якщо брати 2-й тайм, то у нас що з албанцями вистачало моментів, що сьогодні, але десь немає чогось футбольного", — сказав Степаненко.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров попросив трішки почекати, відповідаючи на питання про відставку.

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Тарас Степаненко

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