Збірна України U-17 оголосила склад на стартовий матч Євро-2024

Збірна України U-17 оголосила свій стартовий склад на матч 1 туру Євро-2024 проти Сербії U-17.

Стартова одинадцятка: Макаренко, Стрільчук, Дігтярь, Третяк, Шелекета, Драган, Оличенко, Люсін, Бондар, Степанов, Богданов.

Запасні: Петренко, Рибак, Сорока, Вакулюк, Данковський, Баршак, Денисов, Попов, Редушко.

Матч ропочнеться о 18:00. На груповому етапі Євро-2024 українці також зіграють проти Чехії та господарів турніру Кіпру.

Нагдаємо, команда Юрія Мороза впевнено пройшла другий етап кваліфікації, не пропустивши жодного голу в матчах зі Словаччиною, Швейцарією та Грецією.