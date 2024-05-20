Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна України U-17 оголосила склад на стартовий матч Євро-2024

Игорь Чернявский — 20 травня, 17:01
Збірна України U-17 оголосила склад на стартовий матч Євро-2024

Збірна України U-17 оголосила свій стартовий склад на матч 1 туру Євро-2024 проти Сербії U-17.

Стартова одинадцятка: Макаренко, Стрільчук, Дігтярь, Третяк, Шелекета, Драган, Оличенко, Люсін, Бондар, Степанов, Богданов.

Запасні: Петренко, Рибак, Сорока, Вакулюк, Данковський, Баршак, Денисов, Попов, Редушко.

Матч ропочнеться о 18:00. На груповому етапі Євро-2024 українці також зіграють проти Чехії та господарів турніру Кіпру.

Нагдаємо, команда Юрія Мороза впевнено пройшла другий етап кваліфікації, не пропустивши жодного голу в матчах зі Словаччиною, Швейцарією та Грецією.

Збірна Україна U-17

Збірна Україна U-17

Збірна України U-17 розпочне шлях на Євро-2024 в матчі з Сербією
Гравці Реала, Баварії, Баєра: стала відома заявка юнацької збірної України на Євро-2024
Збірна України U-17 дізналася час та місце першого раунду кваліфікації до Євро-2025
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024
Збірна України U-17 розгромно програла Ірландії у еліт-раунді відбору на Євро-2023

Останні новини