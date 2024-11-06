Без чистого нападника: Шахтар оголосив склад на матч проти Янг Бойз

Шахтар оприлюднив стартову одинадцятку на матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Янг Бойз.

"Гірники" зіграють з перших хвилин без класичної "дев’ятки", про що головний тренер Маріно Пушич казав після попереднього поєдинку.

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко (К), Конопля, Бондаренко, Криськів, Судаков, Зубков, Кевін, Егіналдо.

Запасні: Фесюн, Франьїч, Азаров, Вінісіус Тобіас, Грам, Степаненко, Назарина, Марлон, Педрінью, Невертон, Траоре, Сікан.

Янг Бойз: Келлер, Блум, Беніто (К), Лаупер, Атекаме, Угрінич, Ніассе, Коллі, Малеш, Ганвула, Імері.

Запасні: Єтцер, Віржиньюс, Дема, Елія, Лакомий, Мардзіно, Монтейро, Сміт, фон Бальмос, Іттен.

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі. Зазначимо, що обидві команди не забили жодного голу в перших трьох матчах, але Шахтар має одне очко завдяки нульовій нічиїй з Болоньєю.