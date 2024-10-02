Степаненко та Гомес – у старті Шахтаря на матч з Аталантою

Тренерський штаб донецького Шахтаря оголосив стартовий склад на матч Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти.

Шахтар: Різник, Бондар, Грам, Педро Енріке, Матвієнко, Степаненко, Гомес, Судаков, Криськів, Зубков, Егіналдо

Нагадаємо, що матч відбудеться у Гельзенкірхені на стадіоні "Фельтінс-Арена", що вміщує у себе понад 60 тисяч вболівальників.

Початок – о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:30.

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