Збірна України U-19 оголосила склад на матч 2 туру Євро-2024 проти Норвегії
Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко визначився зі стартовою одинадцяткою на матч 2 туру чемпіонату Європи U-19 проти Норвегії.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Стартовий склад збірної України U-19
Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусєв, Ващенко, Маткевич, Кревсун, Гаджиєв, Тутєров, Пономаренко.
Запасні: Бакус, Дрозд, Єрмачков, Дігтярь, Обінайя, Шевченко, Синчук, Богданов, Цуканов.
Нагадаємо, в першому турі "жовто-сині" розписали нульову нічию з господарями турніру — Північною Ірландією, а Норвегія мінімально поступилася Італії.