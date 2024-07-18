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Збірна України U-19 оголосила склад на матч 2 туру Євро-2024 проти Норвегії

Игорь Чернявский — 18 липня, 16:25
Збірна України U-19 оголосила склад на матч 2 туру Євро-2024 проти Норвегії

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко визначився зі стартовою одинадцяткою на матч 2 туру чемпіонату Європи U-19 проти Норвегії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Стартовий склад збірної України U-19

Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусєв, Ващенко, Маткевич, Кревсун, Гаджиєв, Тутєров, Пономаренко.

Запасні: Бакус, Дрозд, Єрмачков, Дігтярь, Обінайя, Шевченко, Синчук, Богданов, Цуканов.

Нагадаємо, в першому турі "жовто-сині" розписали нульову нічию з господарями турніру — Північною Ірландією, а Норвегія мінімально поступилася Італії.

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