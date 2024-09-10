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Молодіжна збірна України оголосила склад на матч проти Північної Ірландії

Олександр Булава — 10 вересня, 20:43
Молодіжна збірна України оголосила склад на матч проти Північної Ірландії
УАФ

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) назвала склад на матч 8 туру відбіркового турніру Євро-2025 проти команди Північної Ірландії.

Україна: Нещерет — Смоляков, Батагов, Салюк, Крупський — Варфоломєєв, Очеретько, Ярмолюк — Волошин, Брагару, Краснопір

Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Трансляція на YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Сербією команда Унаї Мельгоси вже гарантувала собі участь у плейоф кваліфікації. Наразі в української команди 100% результат — 7 перемог у 7 матчах із загальним рахунком 17:3. Перевага над другою Англією складає 2 очки, але вже сьогодні вона може збільшитися до 5 залікових пунктів.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.

Молодіжна збірна України

Молодіжна збірна України

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