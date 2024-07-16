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Жіноча збірна України оголосила склад на матч проти Хорватії

Олександр Булава — 16 липня, 19:08
Жіноча збірна України оголосила склад на матч проти Хорватії

Жіноча збірна України назвала стартовий склад на матч 6 туру відбору на Євро-2025 з футболу.

Україна: Келюшик, Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанська, Хімич, Петрик, Калініна, Андрухів, Овдійчук, Кравчук

Початок — о 20:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку відбудеться на YouTube-каналі УАФ.

Зазначимо, що "синьо-жовті" вже гарантувала собі участь у плейоф відбору. У поєдинку визначиться підсумкове місце команди — перемога виведе Україну на другу позицію в групі.

Напередодні українки розгромили команду Косово з рахунком 4:0. Долю зустрічі було визначено за перших пів години, коли голами у складі "синьо-жовтих" відзначились Дарина Апанащенко, Таміла Хіміч, Ольга Басанська та Роксолана Кравчук.

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