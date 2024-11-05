УАФ опублікувала графік збірної України до вирішальних матчів Ліги націй

В Українській асоціації футболу розповіли деталі підготовки збірної України до матчів Ліги націй проти Грузії та Албанії.

Про це повідомляє УАФ.

Короткотривалий збір "синьо-жовтих" розпочнеться в понеділок, 11 листопада, в турецькій Анталії. Національна команда пробуде там до 15 листопада, коли команда виїде до Батумі на матч проти Грузії (16 листопада).

Наступного дня, 17 листопада, збірна України перебереться до Тирани, де зіграє заключний матч 6-го туру групового раунду у квартет проти Албанії.

Нагадаємо, до основного списку ввійшли 25 футболістів, ще сім гравців потрапили до резервного.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список

Дмитро Різник, Тарас Степаненко, Данило Сікан (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Сваток (Остін, США), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (обидва — Динамо Київ).

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.