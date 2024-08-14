Тренерка Ворскли-2: Моя поява – це не про гендерність

Старша тренерка Ворскли-2 Ія Андрущак вважає, що її поява у чоловічому професійному футболі – це історія не про гендерність.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Українському футболі".

" Якісь коментарі, можливо, й були, без цього ж ніяк. На мою думку, жінка в українському футболі вже давно звикла до всякого роду таких явищ. Коли була гравцем, таке теж було. Те саме й зараз. Але я не звертаю на це увагу. Моя поява – це в першу чергу не про гендерність, на першому плані для мене – професія тренерки", – сказав Андрущак.

Очоливши Ворсклу-2, Ія стала першою жінкою-тренеркою чоловічої команди в українському футболі. У першому матчі під керівництвом Андрущак дубль полтавців влаштував перестрілку з Локомотивом (3:2).