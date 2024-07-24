Станоєвич: Ми не витримали рівня Динамо

Головний тренер Партизана Александар Станоєвич вважає, що його команда не витримала рівня київського Динамо у першому матчі 2 етапу кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це він заявив на післяматчевій пресконференції.

"Вітаю Динамо. Ця команда сьогодні показала, наскільки вища за нас за рівнем, швидкістю, і за всіма елементами гри. Це показник того, де ми перебуваємо стосовно Ліги чемпіонів. Нам до цього рівня ще дуже далеко. Перший тайм був рівним. Так, кияни контролювали гру, але ми змогли відкрити рахунок. А потім пропустили три голи за п’ять хвилин. Із серйозними командами такого не трапляється. Це повністю перевернуло гру, зламало її. Це був шок для нас. Динамо нас просто замучило — ми не витримали рівня нашого суперника", — сказав Станоєвич.

У першій грі кияни здобули розгромну перемогу над сербами (6:2). Матч-відповідь відбудеться 31 липня у Белграді й розпочнеться о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.