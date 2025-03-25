Реал встановив цінник на Луніна

Мадридський Реал визначився із сумою відступних, за яку готовий продати Андрія Луніна.

Про це повідомляє DefensaCentral.

"Вершкові" готові віддати воротаря збірної України за 20-25 мільйонів євро. Цікаво, що раніше мадридці не бажали продавати Луніна за будь-яких умов, адже він вдало замінював Куртуа під час травм бельгійця.

У сезоні-2024/25 українець зіграв 10 матчів у всіх турнірах за Реал, в яких пропустив 13 голів, а у чотирьох поєдинках зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялось про інтерес до Луніна з боку турецького гранда.