Реал встановив цінник на Луніна
Андрій Лунін
Instagram Андрія Луніна
Мадридський Реал визначився із сумою відступних, за яку готовий продати Андрія Луніна.
Про це повідомляє DefensaCentral.
"Вершкові" готові віддати воротаря збірної України за 20-25 мільйонів євро. Цікаво, що раніше мадридці не бажали продавати Луніна за будь-яких умов, адже він вдало замінював Куртуа під час травм бельгійця.
У сезоні-2024/25 українець зіграв 10 матчів у всіх турнірах за Реал, в яких пропустив 13 голів, а у чотирьох поєдинках зберіг свої ворота у недоторканності.
Раніше повідомлялось про інтерес до Луніна з боку турецького гранда.