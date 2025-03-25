Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал встановив цінник на Луніна

Володимир Максименко — 25 березня 2025, 11:12
Реал встановив цінник на Луніна
Андрій Лунін
Instagram Андрія Луніна

Мадридський Реал визначився із сумою відступних, за яку готовий продати Андрія Луніна.

Про це повідомляє DefensaCentral.

"Вершкові" готові віддати воротаря збірної України за 20-25 мільйонів євро. Цікаво, що раніше мадридці не бажали продавати Луніна за будь-яких умов, адже він вдало замінював Куртуа під час травм бельгійця.

У сезоні-2024/25 українець зіграв 10 матчів у всіх турнірах за Реал, в яких пропустив 13 голів, а у чотирьох поєдинках зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялось про інтерес до Луніна з боку турецького гранда.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери

Андрій Лунін

Турецький гранд спробує підписати Луніна: конкуруватиме з іменитими клубами
Лунін оцінив поразку від Бельгії у плейоф Ліги націй
Максимальна підтримка уболівальників: визначився володар нагороди Лев матчу з Бельгією
Класний голкіпер та чудова людина: Куртуа оцінив гру Луніна в матчі з Бельгією
Це більше для журналістів: Лунін – про протистояння з Куртуа в матчі з Бельгією

Останні новини