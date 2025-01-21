Піхальонок розповів, які настанови йому та Ярмоленку дав Шовковський
Олександр Піхальонок та Віталій Буяльський
ФК Динамо
Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок розповів, які настанови йому та Андрію Ярмоленку дав Олександр Шовковський.
Слова футболіста передає пресслужба клубу.
Наставник "біло-синіх" просив гравців нав'язувати більше боротьби в центрі поля та більше грати вперед.
"Шовковський просив більше грати вперед, більше нав’язувати боротьби в центрі поля, що ми й старалися виконувати. Ярмоленко вийшов, два поклав – і пішов із поля (сміється).
Повернення Ярмоленка, звісно, додає впевненості. Він як на полі, так і поза ним є прикладом для нас. Із ним на полі відчуваєш лише позитивні емоції", – сказав Піхальонок.
Нагадаємо, у матчі проти турецького Галатасарая (3:3) київське Динамо здобуло перше очко в цьогорічному розіграші Ліги Європи. Ярмоленко записав до свого активу дубль, а Піхальонок віддав асист.
Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.