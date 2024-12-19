Сподіваюсь, Довбик розквітнув: Раньєрі – про перформанс українця у матчі Кубку Італії

Наставник Роми Клаудіо Раньєрі висловився про українського нападника Артема Довбика після переможного матчу у Кубку Італії проти Сампдорії (4:1).

Слова головного тренера "римських вовків" передає TuttoMercatoWeb.

"Довбик зробив дубль. Я сподіваюся, що він розквітнув. На жаль, він тренується не так, як може це робити, тому що має тисячу незначних проблем", – заявив спеціаліст.

Раньєрі також наголосив, що Артему потрібен належний тренувальний процес, який допоможе гравцеві набрати оптимальну ігрову форму.

"У Артема потужна фізика, яка потребує належного тренувального процесу. Голів йому бракувало, але вони допоможуть краще працювати на тренуваннях. Це важливо як для нього, так і для Роми", – підсумував наставник.

Нагадаємо, у останньому турі у межах Серії А форвард Роми залишив поле, не пробивши жодного разу по воротах Комо (0:2). Після тієї гри, Раньєрі прокоментував фізичну готовність Довбика перед найближчими іграми.