Він невинний, поки не доведено протилежне: Ексгравець Челсі – про позитивний допінг-тест Мудрика

Колишній півзахисник лондонського Челсі Джон Обі Мікел висловився щодо допінгового скандалу навколо вінгера "аристократів" та збірної України Михайла Мудрика.

Слова ексфутболіста передає видання Legit.ng.

"Сподіваюсь, що він невинний. Пам’ятаю, коли ми грали, якщо хтось пропонував мені щось, я насамперед запитував: "Що це?". Я відповідаю за те, що кладу у своє тіло, що їм тощо", – сказав нігерієць.

Джон Обі також розповів, що люди навколо можуть пропонувати тобі всяку всячину, але треба точно знати, чи законно це.

"Люди навколо будуть пропонувати тобі всяку всячину. Друзі, друзі друзів казатимуть: "Слухай, це дасть тобі на один-два відсотки більше у твоїй продуктивності", а я запитаю, чи законно це. У цьому випадку, Мудрик невинний, поки не доведено протилежне", – заявив колишній футболіст.

Нагадаємо, Михайлу Мудрику загрожує дискваліфікація від двох до чотирьох років.

Вінгер Челсі вже найняв юридичну фірму, яка займатиметься його справою. Раніше ця фірма подала апеляцію та змогла скоротити термін дискваліфікації експівзахисника Ювентуса Поля Погба з 5 років до 18 місяців.

Напередодні, головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що вони будуть боротись за Мудрика та сподіваються на якомога швидше повернення гравця до гри.