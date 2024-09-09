Колишній гравець Челсі: Ми були дуже близькі до підписання Осімхена

Колишній півзахисник Челсі Джон Обі Мікел розповів, що його команда була дуже близька до підписання контракту з нападником Наполі Віктором Осімхеном.

Його слова передає Football Itallia.

"Я бачу амбіції, які вони хочуть втілити у цей клуб зараз, і з боку Віктора я думаю, що якщо нам доведеться знову взятися за справу в січні або наступного літа, ми знатимемо, де ми знаходимося.

Залишилося лише доопрацювати дрібні деталі, і угода буде укладена.

Челсі був дуже близький до підписання Осімхена. Ми були за кілька годин від укладання цієї угоди, але були лише невеликі проблеми, які ми просто не змогли подолати.

І потім у нас не було багато часу. Єдиний раз, коли ви хочете, щоб секунди, хвилини та години трохи сповільнилися, це просто не спрацювало. Я думаю, що обидві сторони справді відіграли свою роль у плані укладання угоди", — сказав Обі Мікел.