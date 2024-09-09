Колишній гравець Челсі: Ми були дуже близькі до підписання Осімхена
Колишній півзахисник Челсі Джон Обі Мікел розповів, що його команда була дуже близька до підписання контракту з нападником Наполі Віктором Осімхеном.
Його слова передає Football Itallia.
"Я бачу амбіції, які вони хочуть втілити у цей клуб зараз, і з боку Віктора я думаю, що якщо нам доведеться знову взятися за справу в січні або наступного літа, ми знатимемо, де ми знаходимося.
Залишилося лише доопрацювати дрібні деталі, і угода буде укладена.
Челсі був дуже близький до підписання Осімхена. Ми були за кілька годин від укладання цієї угоди, але були лише невеликі проблеми, які ми просто не змогли подолати.
І потім у нас не було багато часу. Єдиний раз, коли ви хочете, щоб секунди, хвилини та години трохи сповільнилися, це просто не спрацювало. Я думаю, що обидві сторони справді відіграли свою роль у плані укладання угоди", — сказав Обі Мікел.
У сезоні-2023/24 25-річний нігерієць зіграв 32 матчі, у яких відзначився 17 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Осімхен перейшов у турецький Галатасарай на правах оренди.