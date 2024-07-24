Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Стало відомо місце проведення півфінальних матчів "Кубку чотирьох"

Андрій Яросименко — 24 липня, 12:52
Стало відомо місце проведення півфінальних матчів Кубку чотирьох

Стало відомо, де пройдуть півфінальні матчі "Кубку чотирьох" між Минаєм, Металістом 1925, Лівим Берегом та Епіцентром.

Про це повідомляють клубні пресслужби.

Матч Епіцентр — Минай пройде 26 липня на стадіоні "Авангард" у Рівному. Початок запланований на 18:00 за київським часом.

Поєдинок між Металістом 1925 та Лівим Берегом відбудеться на домашній арені останніх. Матч запланований на п'ятницю, 26 липня, початок — о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Дніпро-1 знявся з чемпіонату України, після чого виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. Півфінали пройдуть 26 липня, а фінал — 30-го.

Нещодавно спортивний директор Миная Сергій Білан повідомив, що клуб ще не ухвалив рішення, чи візьме участь у "Турнірі чотирьох", а тренер команди Желько Любенович поскаржився на це рішення УАФ.

Епіцентр Лівий берег Металіст 1925 Минай Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ

Лівий берег

Це буде знущання над Минаєм і Епіцентром: Любенович звинутив УАФ в упередженому ставленні до учасників "Турніру чотирьох"
Тренер Лівого берега: Нас не лякає продуктивна робота Металіста 1925 на трансферному ринку
Спортивний директор Миная: Клуб ще не ухвалив рішення, чи візьме участь у "Турнірі чотирьох"
Стали відомі півфінальні пари "Турніру чотирьох" за місце в УПЛ
УАФ оголосила дати проведення "Турніру чотирьох"

Останні новини