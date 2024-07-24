Стало відомо місце проведення півфінальних матчів "Кубку чотирьох"

Стало відомо, де пройдуть півфінальні матчі "Кубку чотирьох" між Минаєм, Металістом 1925, Лівим Берегом та Епіцентром.

Про це повідомляють клубні пресслужби.

Матч Епіцентр — Минай пройде 26 липня на стадіоні "Авангард" у Рівному. Початок запланований на 18:00 за київським часом.

Поєдинок між Металістом 1925 та Лівим Берегом відбудеться на домашній арені останніх. Матч запланований на п'ятницю, 26 липня, початок — о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Дніпро-1 знявся з чемпіонату України, після чого виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. Півфінали пройдуть 26 липня, а фінал — 30-го.

Нещодавно спортивний директор Миная Сергій Білан повідомив, що клуб ще не ухвалив рішення, чи візьме участь у "Турнірі чотирьох", а тренер команди Желько Любенович поскаржився на це рішення УАФ.