Реал має намір завершити угоду з Мбаппе до початку Євро-2024

Колишнього нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе можуть оголосити гравцем Реала до початку чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

ПСЖ не зможе перешкоджати завчасному переходу француза в мадридський клуб, попри контракт, що сплине в червні.

Зазначається, що керівництво "вершкових" наразі концентрується на фінал Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд, що відбудеться 1 червня. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

🚨⚪️ Real Madrid final plan to formally complete and announce Kylian Mbappé deal before the Euros won’t be and can’t be limited by PSG.



Despite PSG contract expiring in June, Mbappé can be announced before Euro 2024.



Real are currently fully focused on Wembley.



⏳🧨 pic.twitter.com/t549EpKHq5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2024

Нагадаємо, Кіліан виграв Кубок Франції у своєму прощальному матчі за ПСЖ.

Низка ЗМІ стверджувала, що 25-річний футболіст підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в статусі вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 46 матчів за ПСЖ, у яких забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе не отримав від Парі Сен-Жермен зарплатню за квітень та бонус за лояльність.