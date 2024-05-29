Реал має намір завершити угоду з Мбаппе до початку Євро-2024
Колишнього нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе можуть оголосити гравцем Реала до початку чемпіонату Європи-2024.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
ПСЖ не зможе перешкоджати завчасному переходу француза в мадридський клуб, попри контракт, що сплине в червні.
Зазначається, що керівництво "вершкових" наразі концентрується на фінал Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд, що відбудеться 1 червня. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
Нагадаємо, Кіліан виграв Кубок Франції у своєму прощальному матчі за ПСЖ.
Низка ЗМІ стверджувала, що 25-річний футболіст підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в статусі вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.
У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 46 матчів за ПСЖ, у яких забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе не отримав від Парі Сен-Жермен зарплатню за квітень та бонус за лояльність.