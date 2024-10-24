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Відомо, хто прокоментує матч Ліги Європи Рома – Динамо

Денис Шаховець — 24 жовтня, 10:29
Відомо, хто прокоментує матч Ліги Європи Рома – Динамо
MEGOGO

24 жовтня Динамо проведе гостьовий матч третього туру основного етапу Ліги Європи проти Роми. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні – покаже цей та інші матчі основного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність".

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Протистояння киян і римлян прокоментують Сергій Лук'яненко і Володимир Звєров. О 18:45 розпочнеться велика студія. Ведучими будуть Олександра Кучеренко і Володимир Кобельков, а запрошеними експертами – ексгравець Динамо і збірної України Олександр Головко та автор подкасту "Єврофутбол" Юрій Шевченко.

Трансляцію можна знайти в підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт", а також на каналі "MEGOGO Футбол Перший". Крім цього, гру киян можна буде подивитися жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

MEGOGO також покаже усі матчі ігрового дня Ліги конференцій, крім поєдинку ГІК – Динамо Мінськ, оскільки медіасервіс принципово не транслює ігри за участі російських та білоруських команд.

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