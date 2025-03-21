Визначилися транслятори найближчих матчів молодіжної збірної України

Найближчі березневі товариські матчі молодіжної збірної України покажуть MEGOGO та YouTube-канал Української асоціації футболу.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Поєдинки зі Словенією (21 березня) та Польщею (25 березня) покажуть телеканал "MEGOGO Спорт" цифрової ефірної мережі DVB-T2, "MEGOGO Футбол Перший" та офіційний YouTube-канал УАФ. Також трансляція буде доступною на MEGOGO в розділі "Спорт".

Зазначимо, що на цих же платформах здійснюватиметься показ ігор молодіжної збірної України у відбірному турнірі Євро-2027 (U-21).

В червні команда Унаї Мельгоси зіграє на Євро-2025. "Синьо-жовті" потрапили до групи D. Їхні суперники: Фінляндія, Нідерланди та Данія. Саме проти данців українці розпочнуть для себе турнір 12 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поєдинки національної збірної України будуть доступні лише на платформі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO СПОРТ, який мовить в етері Т2 і кабельних мережах.