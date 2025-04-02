Відомі транслятори матчів жіночої збірної України у 2025 році

УАФ оголосила, де транслюватимуться усі матчі жіночої збірної України у 2025 році.

Про це стало відомо з пресрелізу асоціації.

Так, поєдинки підопічних Володимира Пятенка покаже телеканал MEGOGO спорт цифрової ефірної мережі DVB-T2, MEGOGO Футбол Перший, а також Youtube-канал УАФ. Також трансляція буде доступною на MEGOGO в розділі Спорт.

Нагадаємо, що свої найближчі зустрічі збірна України зіграє у Ліги націй-2025 серед жінок проти Чехії 4-го та 8 квітня.

Перший поєдинок відбудеться в польському місті Польковиці на Міському стадіоні (Stadion Miejski w Polkowicach), який є домашнім для місцевого клубу Гурнік. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Раніше Володимир Пятенко оголосив імена виконавиць, які готуватимуться до двох поєдинків проти Чехії.