Ярмолюк і Миколенко вийдуть в основі на матчі 36 туру АПЛ

Гравці збірної України Єгор Ярмолюк і Віталій Миколенко потрапили до основних складів Брентфорда та Евертона на матчі 36 туру АПЛ.

Брентфорд сьогодні, 10 травня, на виїзді зіграє з Іпсвічем, поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ярмолюк вийде в основі команди втретє поспіль.

Склад Брентфорда: Флеккен, Кайоде, Ван дер Берг, Льюїс-Поттер, Норгор, Ярмолюк, Дамсгор, Мбеумо, Шаде, Вісса

Одночасно Еверотон на виїзді гратиме з Фулгемом. Миколенко також вийде на поле з перших хвилин.

Склад Евертона: Пікфорд, Янг, Кін, Брентуейт, Миколенко, Гана, Гарнер, Дукуре, Харрісон, Алькарас, Бето

Раніше повідомлялося про те, що майбутнє Миколенка в Евертоні під загрозою через можливе підписання Хуніора Фірпо із Лідса на правах вільного агента.