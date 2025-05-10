Миколенко проти Фулгема, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Іпсвічем
Віталій Миколенко
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У суботу, 10 травня, відбудеться низка матчів в межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги за участю українських футболістів.
В перший ігровий слот буде зіграно чотири поєдинки. Брентфорд Єгора Ярмолюка вирушить у гості до Іпсвіча, який достроково залишив АПЛ, а Евертон з Віталієм Миколенком зустрінеться з Фулгемом.
Закриватимуть ігровий день Астон Вілла, яка продовжує боротись за єврокубкову зону, та Борнмут з Іллєю Забарним у складі.
Розклад матчів 36 туру АПЛ на 10 травня
- 17:00 Вулвергемптон – Брайтон
- 17:00 Іпсвіч – Брентфорд
- 17:00 Саутгемптон – Манчестер Сіті
- 17:00 Фулгем – Евертон
- 19:30 Борнмут – Астон Вілла
Поєдинки Манчестер Сіті та Борнмута в прямому етері транслюватиме сервіс Megogo, а матчі Брентфорда та Евертона покаже Setanta Sports.
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