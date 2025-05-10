Миколенко проти Фулгема, Брентфорд Ярмолюка зіграє з Іпсвічем

У суботу, 10 травня, відбудеться низка матчів в межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги за участю українських футболістів.

В перший ігровий слот буде зіграно чотири поєдинки. Брентфорд Єгора Ярмолюка вирушить у гості до Іпсвіча, який достроково залишив АПЛ, а Евертон з Віталієм Миколенком зустрінеться з Фулгемом.

Закриватимуть ігровий день Астон Вілла, яка продовжує боротись за єврокубкову зону, та Борнмут з Іллєю Забарним у складі.

Розклад матчів 36 туру АПЛ на 10 травня

17:00 Вулвергемптон – Брайтон

17:00 Іпсвіч – Брентфорд

17:00 Саутгемптон – Манчестер Сіті

17:00 Фулгем – Евертон

19:30 Борнмут – Астон Вілла

Standings provided by Sofascore

Поєдинки Манчестер Сіті та Борнмута в прямому етері транслюватиме сервіс Megogo, а матчі Брентфорда та Евертона покаже Setanta Sports.

Раніше став відомий найкращий тренер квітня в Англійській Прем'єр-лізі.