Майбутнє Миколенка в Евертоні під загрозою

Майбутнє захисника збірної України Віталія Миколенка в Еверотоні знаходиться під загрозою.

Про це повідомляє Goodison News.

За їхньою інформацією, Евертон зацікавлений у підписанні на правах вільного агента Хуніора Фірпо, чий контракт із Лідсом закінчується влітку поточного року. Також 28-річним гравцем збірної Домініканської Республіки цікавляться Крістал Пелес і Вест Гем.

Фірпо, як і Миколенко, виступає на позиції лівого захисника, що може призвести до зменшення кількості ігрової практики в українця. До того ж, гравці, які переходять на правах вільного агента, часто вимагають гарантій ігрової практики.

Це може змусити Миколенка покинути Евертон. Контракт 25-річного захисника діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 28 мільйонів євро. Раніше Віталій заявляв, що він щасливий у Евертоні.