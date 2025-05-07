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Майбутнє Миколенка в Евертоні під загрозою

Олег Дідух — 7 травня 2025, 17:23
Майбутнє Миколенка в Евертоні під загрозою
Віталій Миколенко
ФК Евертон

Майбутнє захисника збірної України Віталія Миколенка в Еверотоні знаходиться під загрозою.

Про це повідомляє Goodison News.

За їхньою інформацією, Евертон зацікавлений у підписанні на правах вільного агента Хуніора Фірпо, чий контракт із Лідсом закінчується влітку поточного року. Також 28-річним гравцем збірної Домініканської Республіки цікавляться Крістал Пелес і Вест Гем.

Фірпо, як і Миколенко, виступає на позиції лівого захисника, що може призвести до зменшення кількості ігрової практики в українця. До того ж, гравці, які переходять на правах вільного агента, часто вимагають гарантій ігрової практики.

Це може змусити Миколенка покинути Евертон. Контракт 25-річного захисника діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 28 мільйонів євро. Раніше Віталій заявляв, що він щасливий у Евертоні.

Евертон Лідс Віталій Миколенко Фірпо

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