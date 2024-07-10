Всі на місці: Аргентина та Канада оголосили склади на півфінал Копа Америка
Збірні Аргентини та Канади визначилися зі стартовими складами на півфінальний матч Копа Америка-2024.
Про це повідомив офіційний сайт турніру.
Аргентина: Еміліано Мартінес, Тальяфіко, Лісандро Мартінес, Монтіель, Макаллістер, Енцо, Де Пауль, Ді Марія, Альварес, Мессі.
Запасні: Акунья, Армані, Гарначо, Гонсалес, Карбоні, Ло Чельсо, Мартінес Куарта, Лаутаро Мартінес, Моліна, Отаменді, Паласіос, Паредес, Песселья, Родрігес, Рульї.
Канада: Крепо, Девіс, Корнеліус, Бомбіто, Джонстон, Еуштакіу, Коне, Шаффелберг, Девід, Лар’ї, Ларін.
Запасні: Олувассеї, Ахмед, Бейр, Вотерман, Гіберт, Де Фужероль, Макгілл, Міллар, Осоріо, П’єтт, Рассел-Роу, Сент-Клер, Шуаньєр.
Матч розпочнеться о 3:00 за київським часом.