ПСЖ зустрінеться з Тоттенгемом у матчі за Суперкубок УЄФА

За підсумками завершення єврокубкового сезону-2024/25 визначились команди, які зіграють матч за Суперкубок УЄФА.

ПСЖ, який обіграв Інтер у фіналі Ліги чемпіонів, став другим учасником за перший трофей сезону-2025/26. Їх суперником буде переможець Ліги Європи – лондонський Тоттенгем. "Шпори" у фіналі ЛЄ обіграли Манчестер Юнайтед.

Матч за Суперкубок відбудеться 13 серпня на стадіоні Фріулі в італійському місті Удіне. Цікаво, що місткість арени становить лише 25 144 глядачів.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером завершився з рахунком 5:0 на користь французького клубу. Це найбільша різниця голів у вирішальній грі.

Найкращими бомбардирами Ліги чемпіонів цього сезону стали Серу Гірассі та Рафінья.