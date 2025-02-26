Гвардіола назвав терміни відновлення Стоунза

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав терміни повернення центрального оборонця Джона Стоунза.

Цитує тренера The Athletic.

30-річний захисник отримав ушкодження в матчі Ліги чемпіонів проти Реала та залишив поле фактично на старті зустрічі. Після обстеження було виявлено травму внутрішньої поверхні стегна.

"Йому не знадобиться операція. Він може відновитися за 8-10 тижнів без хірургічного втручання", – сказав Гвардіола.

У поточному сезоні в його активі 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Напередодні Гвардіола оцінив готовність нападника Ерлінга Голанда до матчу проти Тоттенгема в АПЛ, який відбудеться у середу, 26 лютого.