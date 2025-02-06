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Збірна України U-21 дізналась суперників у відборі до Євро-2027

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 10:38
Збірна України U-21
Збірна України U-21
УАФ

Молодіжна збірна України дізналась суперників у відборі до чемпіонату Європи 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Так, підопічні Унаї Мельгоси зустрінуться із командами Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору.

Старт групового етапу відбіркового циклу заплановано на 17 березня 2025 року.

Раніше повідомлялось, що збірна України U-21 зіграє два товариські матчі в межах підготовки до чемпіонату Європи 2025 року.

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