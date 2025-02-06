Збірна України U-21 дізналась суперників у відборі до Євро-2027
Збірна України U-21
УАФ
Молодіжна збірна України дізналась суперників у відборі до чемпіонату Європи 2027 року.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Так, підопічні Унаї Мельгоси зустрінуться із командами Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору.
Старт групового етапу відбіркового циклу заплановано на 17 березня 2025 року.
Раніше повідомлялось, що збірна України U-21 зіграє два товариські матчі в межах підготовки до чемпіонату Європи 2025 року.