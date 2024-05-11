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Ворскла та Минай визначились зі стартовими складами на матч УПЛ

— 11 травня, 11:58
Ворскла та Минай визначились зі стартовими складами на матч УПЛ

Полтавська Ворскла та ужгородський Минай оголосили стартові склади на матч 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Бацула, Крупський, Павлюк, Сіссоко, Глущенко, Кане, Мякушко, Степанюк, Скляр.

Запасні: Домолега, Корнієнко, Ковталюк, Челядін, Нестеренко, Феліпе, Хрипчук, Толі, Рамірес, Єрмолов.

Минай: Кемкін, Прокопчук, Скиба, Чуєв, Дмитрук, Вакула, Петько, Вітенчук, Кораблін, Устименко, Ременяк.

Запасні: Бандура, Кисіль, Семотюк, Гунічев, Воробчак, Корнійчук, Немчанінов, Попов, Демиденко, Тищук, Матюшенко.

Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, у минулому турі Минай поступився Вересу, а Ворскла програла Металісту 1925.

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